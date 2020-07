Tiafoe positivo, torneo di Atlanta va avanti

«Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19 e devo ritirarmi dall’All-American Team Cup ad Atlanta. Negli ultimi due mesi, mi sono allenato in Florida e sono risultato negativo fino a una settimana fa». Frances Tiafoe, 22enne tennista statunitense numero 81 del ranking Atp, una delle promesse nel panorama internazionale, ha annunciato così, su Twitter, la positività al coronavirus, aggiungendo il suo nome alla lista di tennisti contagiati dopo la bufera dell’Adria Tour che aveva coinvolto anche il numero uno Novak Djokovic. Tiafoe si sottoporrà ad un secondo test all’inizio della settimana ed ha già adottato il protocollo di isolamento come da protocollo.

Il torneo di Atlanta, cominciato venerdì scorso, vede in campo campioni statunitensi, ma è stato al centro delle critiche perchè è il primo evento tennistico che si svolge in America aperto al pubblico. Nonostante Atlanta, in Georgia, sia uno dei posti in cui il covid-19 si stava espandendo maggiormente. Gli organizzatori, a loro volta sui social, hanno confermato che il torneo prosegue seguendo le linee guide di sicurezza già stabilite.