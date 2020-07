L'Inter batte il Toro (3-1) e aggancia la Lazio al secondo posto

L’Inter torna alla vittoria e prova a spazzare via le critiche. Un 3-1 al Torino con la rimonta firmata da Young, Godin e Lautaro Martinez - dopo il gol di Belotti nel primo tempo - riporta i nerazzurri al secondo posto in classifica, a pari merito con la Lazio, e a otto punti di distanza dalla Juventus capolista. Conte può finalmente sorridere mettendo alle spalle lo score di un punto nelle ultime due partite, ma anche nella serata del Meazza si sono viste alcune cose che vanno migliorate. I granata di Longo possono recriminare per essersi abbassati troppo una volta passati in vantaggio.

