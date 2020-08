Nadal campione anche di golf, impresa sfiorata alle Baleari

Dopo quelle formidabili conquistate in carriera sui campi da tennis, Rafael Nadal ha sfiorato l'impresa anche sul green. Grande appassionato di golf, l’asso spagnolo ha chiuso la sua partecipazione al campionato assoluto delle Baleari al quarto posto. Impresa sfiorata per il numero 2 della classifica ATP che, dopo aver realizzato un eagle show alla buca 10 dell’ultimo round, è volato in testa alla classifica del Absolute Balearic Golf Championship salvo poi cedere nel finale. A trionfare, alla fine, è stato Jaime Jaume. Secondo posto per Victor Miron, terzo per Federico Paez. Ma la prova di Nadal ha rappresentato certamente la più grande sorpresa della rassegna. Fenomeno sulla terra rossa e sull'erba verde, il 34enne di Manacor ha mostrato il suo talento anche sui campi da golf, sport che è diventato più di una passione per l'iberico.

