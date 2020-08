Marquez salta anche il Gp di Brno

Marc Marquez salterà il gran premio della Repubblica Ceca di MotoGp, in programma nel weekend sulla pista di Brno. Lo ha annunciato il Team Repsol Honda. Al posto del campione del mondo, operato ieri per la seconda volta all’omero dopo aver scoperto che la placca di titanio utilizzata aveva subito danni a causa dell’accumulo di stress, ci sarà Stefan Bradl. "Innanzitutto auguro a Marc un pronto recupero - ha dichiarato il pilota tedesco - Quello che ha fatto a Jerez dimostra che ha davvero lo spirito del campione. Per me correre sulla Honda è sempre un grande onore e una sfida importante che sono pronto ad affrontare".