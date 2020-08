La Prima Sezione del TNA, vista l’istanza di sospensione cautelare avanzata dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto, in data odierna, a sospendere in via cautelare l'atleta Alessandro Deotto ricevitore del Parma baseball, l'anno scorso ai Rangers e nel giro della nazionale riscontrato positivo al Clostebol Metabolita (sostanza non specificata) a seguito di un controllo effettuato, out of competition, a Parma, il 17 luglio 2020 e disposto da NADO-ITALIA.

