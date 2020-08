Ritrovati i lingotti per gli azzurri di Italia '90: "Mettiamoli all'asta per fare solidarietà

Il "tesoro" smarrito di Italia 1990 è stato ritrovato a Marino. I cinquanta lingotti d’oro da 25 grammi ciascuno, preparati dall’allora sindaco Giulio Santarelli con scritta personalizzata per ringraziare gli azzurri del Mondiale 1990, in ritiro proprio nel paese dei Castelli in provincia di Roma, erano chiusi da trenta anni in una cassetta di sicurezza della Banca di credito cooperativo dei Colli Albani e sono stati scoperti dall’attuale primo cittadino di Marino, Carlo Colizza. "Che bella notizia, non ne sapevo niente", ha ammesso Giuseppe Giannini, faro della Roma e della Nazionale di Azeglio Vicini. La mancata consegna dei lingottini ai calciatori è proprio dovuta al ct azzurro dell’epoca, che non voleva distrazioni per i suoi uomini e dunque declinò l’invito dell’allora sindaco. Il destino dei lingottini, il cui valore è importante, sarà ora deciso da un referendum, come stabilito da Colizza: "Potremmo finalmente consegnarli ai calciatori dell’epoca per ricucire lo strappo - ha spiegato il sindaco - oppure organizzare un’asta a livello professionale e finanziare qualche progetto utile". "Magari un’asta di beneficenza - ha osservato Giannini - per aiutare i terremotati o le residenze per gli anziani colpiti dal Covid".

