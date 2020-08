Lo Shenzhen esonera Donadoni

Si chiude dopo poco più di un anno l'esperienza cinese di Roberto Donadoni. Lo Shenzhen ha ufficializzato oggi l’esonero dell’ex ct azzurro, ingaggiato il 30 luglio 2019. Arrivato a stagione in corso, Donadoni non era riuscito a centrare la salvezza ma lo Shenzhen era stato ripescato nel massimo campionato cinese e aveva deciso di confermarlo. Ma nella nuova stagione il trend non è cambiato: inserito nel girone A, lo Shenzhen ha vinto la partita d’esordio salvo poi perdere le successive tre, da qui la decisione di risolvere il contratto col 56enne tecnico bergamasco. Secondo i media cinesi, a prenderne il posto potrebbe essere Jordi Cruyff ma per il momento la società si è limitata a promuovere Zhang Xiaorui, vice di Donadoni dallo scorso gennaio, col capitano Gao Lin e il portiere Guan Zhen che integreranno lo staff tecnico fermo restando il loro impegno in campo.

