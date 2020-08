Cancellata l'edizione 2020 della maratona di Parigi

L’edizione 2020 della maratona di Parigi, già rinviata e prevista per il 15 novembre, è stata cancellata. "Dopo aver fatto ogni tentativo per confermare l'evento - si legge sul sito ufficiale della maratona - ci sentiamo obbligati a cancellarlo. Valutando le difficoltà che avrebbero affrontato molti corridori, soprattutto quelli provenienti dall’estero, comunque disponibili a gareggiare a novembre, è stato deciso che sarebbe stato meglio e più semplice organizzare la maratona nel 2021. Chi si è iscritto per l'edizione 2020, se lo vorrà, sarà automaticamente confermato per il prossimo anno. In caso contrario, riceverà un voucher per il rimborso della spesa effettuata".

