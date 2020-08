Austria, la Yamaha di Vinales in pole. Rossi dodicesimo

Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo. Solo dodicesimo Valentino Rossi. (ANSA).

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Per Vinales è la 10^ pole in top-class (1^ quest’anno), la 21^ considerando tutte le classi. Non si era mai qualificato in prima fila su questo tracciato. Si tratta della 30^ prima fila in carriera (3^ quest’anno), 60^ prima fila in tutte le classi. Franco Morbidelli su Yamaha Petronas scatterà dalla settima casella. Problemi alle gomme per Rossi, è ultimo in Q2: partirà 12 .