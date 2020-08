Gp del Belgio: pole Hamilton. Disastro Ferrari: escluse dal Q3

Lewis Hamilton ha conquistato la pole del gp del Belgio, con il record della pista in 1:41.252. In prima fila l’altra Mercedes di Bottas. Terza la Red bull di Verstappen. Malissimo le due Ferrari, che sono state eliminate dalla corsa nella Q2

Le Q2

Lewis Hamilton ottiene il miglior tempo al termine del Q2 delle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, valido per il settimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota britannico fa registrare il giro più veloce chiudendo in 1'42"014 e precede il compagno di team in Mercedes Valtteri Bottas e la Red Bull di Alexander Albon. Delusione in casa Ferrari con l’esclusione dal Q3 di entrambi i piloti per la prima volta dal 2006. Charles Leclerc non va oltre il tredicesimo crono, mentre Sebastian Vettel è quattordicesimo. Entrambi vengono eliminati e si posizioneranno in griglia di partenza affiancati in settima fila. Si fermano in Q2 anche le due Alpha Tauri di Daniil Kvyat, che partirà undicesimo e Pierre Gasly con il dodicesimo tempo, e George Russell, quindicesimo a bordo della Williams.