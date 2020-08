Ibrahimovic firma un contratto di un anno con il Milan

Zlatan Ibrahimovic ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Milan per una stagione con un ingaggio di 7 milioni di euro netti. Dopo aver ricevuto ieri sera l’esito del tampone negativo al coronavirus, in tarda mattinata il centravanti svedese, 39 anni a ottobre, si è presentato a Casa Milan per siglare il contratto e nel pomeriggio si allenerà con il resto della squadra.

Ora si attende l’annuncio ufficiale, con cui sarà svelato anche il numero di maglia scelto da Ibrahimovic, probabilmente l'11, secondo gli indizi seminati nei giorni scorsi sui social dal calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA