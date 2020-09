Us Open: avanti Berrettini e Caruso. Fuori Seppi e Sinner

Matteo Berrettini e Salvatore Caruso accedono al secondo turno degli Us Open. Eliminati invece Andreas Seppi, Jannik Sinner e Gianluca Mager. Numero 6 del tabellone, Berrettini ha battuto il giapponese Go Soeda 7-6(7-5) 6-1 6-4. Caruso ha eliminato invece in quattro set l’australiano James Duckworth, col punteggio di 4-6 7-5 7-5 6-2. Seppi è stato battuto dallo statunitense Frances Tiafoe 4-6 6-3 6-4 7-5. Sinner ha ceduto dopo cinque set contro il russo Karen Khachanov: 3-6 6-7(7-9) 6-2 6-0 7-6(7-4) il punteggio finale. Ha lottato per cinque set anche Mager, battuto 6-4 6-4 6-7(6-8) 3-6 6-2 dal serbo Miomir Kecmanovic.

‌‌‌Donne Serena Williams si è qualificata per il secondo turno degli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows. L’americana ex numero uno al mondo, terza testa di serie a New York, ha battuto 7-5 6-3 la connazionale Ahn. Niente da fare, invece, per altre due veterane del circuito: la sorella Venus ha alzato bandiera bianca contro la ceca Muchova, testa di serie numero 20, vincitrice col punteggio di 6-3 7-5, mentre la belga Kim Clijsters è stata sconfitta dalla russa Alexandrova, 21esima favorita agli Us Open, per 3-6 7-5 6-1.

‌