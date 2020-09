tre positivi nel Chievo: annullata amichevole a Padova

Tre positivi nel Chievo Verona. A renderlo noto è stata la stessa società gialloblù a seguito dei controlli effettuati nei giorni scorsi. "I tesserati che sono risultati positivi - si legge nella nota - sono già stati isolati e sono asintomatici, e tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi". In programma per la squadra clivense, quest’oggi, vi era anche un test amichevole contro il Padova che è stato prontamente annullato: "A scopo precauzionale e a tutela dei tesserati del Calcio Padova, la squadra del ChievoVerona non si è recata allo stadio Euganeo", conclude il comunicato.

