Follia Djokovic: squalificato dagli Us Open

Novak Djokovic numero uno al mondo e strafavorito agli Us Open, è stato squalificato dal torneo di Flushing Meadows durante la partita con lo spagnolo Carreno Busta negli ottavi di finale. Il serbo sotto 5-6 nel primo set dopo aver già mostrato segni di nervosismo, ha colpito a gioco fermo un giudice di linea con una pallata in faccia. Immediata la squalifica che apre scenari nuovi per il torneo Slam che vede ancora in gara l'italiano Matteo Berrettini. Il serbo ha colpito all'altezza della gola e fatto cadere una giudice a bordo campo. Djokovic si è accorto subito di averla colpita, si è avvicinato chiedendo scusa e soccorrendola, ma tutto questo non gli ha evitato la squalifica a termine di regolamento e quindi la sconfitta contro lo spagnolo. Gli arbitri si sono consultati per una decina di minuti per discutere della gravità, e dell’intenzionalità del fatto, poi la decisione di escludere il n.1 del mondo dal torneo. La donna ha tossito più volte e poi si è ripresa e ha abbandonato il campo di gioco dell’Artur Ashe. E' la prima sconfitta stagionale per il serbo.

Un anno difficile per Djokovic che in estate era stato trovato positivo al coronavirus dopo aver organizzato un torneo amichevole (e aver ballato in dicoteca) e di recente ha rotto il fronte dei giocatori dell'Atp annunciando il 30 agosto con un post su Instagram la nascita di una nuova associazione di tennisti professionisti maschili, indipendente dall’ATP che gestisce il circuito, ignorando le richieste di «unità» avanzate da Rafael Nadal e Roger Federer.