Juve. Ronaldo "Kulusevski un talento, ci aiuterà a vincere"

STOCCOLMA (SVEZIA) - "Un grande talento. Ci aiuterà a vincere e a fare cose incredibili". Cristiano Ronaldo incorona Dejan Kulusevski. Dopo qualche giorno di allenamento insieme alla Juve, i due si sono ritrovati ieri da avversari durante Svezia-Portogallo, gara di Nations League decisa da una doppietta di CR7 che è salito a quota 101 con la maglia della sua nazionale. Nel post-gara, intervenuto all’emittente svedese Tv4, il cinque volte pallone d’Oro ha speso belle parole per il neo compagno di squadra. "Mi piace, ha un grande potenziale ed è un ottimo giocatore. Speriamo di giocare insieme e fare tanti gol", ha aggiunto Ronaldo. I cui elogi hanno lusingato l’ex Parma, ieri per la prima volta titolare con la Svezia in una gara ufficiale. "Fantastico, sono queste le cose che ti spingono a lavorare ancora di più - lo ha ringraziato - E’ un calciatore di livello mondiale con cui tutti vorrebbero giocare, un esempio da seguire. E’ una fortuna essere insieme a lui, imparerò tutto da Cristiano. E’ un ragazzo gentile e pronto sempre ad aiutare".

