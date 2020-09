Frigeri rieletto presidente regionale Fig con il 100% dei voti

Si è svolta al Golf Club Bologna l’assemblea elettiva del comitato regionale FIG. Come quattro anni fa è arrivato un ampio consenso per il consiglio uscente che è stato riconfermato nella sua totalità.



100% dei consensi per il candidato presidente, Stefano Frigeri che, così si troverà a guidare il CR per il terzo quadriennio consecutivo. Confermati anche i consiglieri. In rappresentanza dei circoli Saverio Landolfini, Michele Gotti, Michela Gazziero e Marco Mininni; in rappresentanza degli atleti dilettanti Filippo Maggi, e per i professionisti Vittorio Andrea Vaccaro (atleti) Alain Vergari (tecnici e allenatori).

​

“Sono veramente molto contento di questo risultato – ha affermato poco dopo la riconferma di tutta la squadra il presidente Stefano Frigeri – Ottenere un consenso di questo tipo, con il 100% delle preferenze, è veramente soddisfacente perché significa che è stato riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto. Non è solo una soddisfazione personale, che posso definire grandissima, ma sono molto contento per tutta la squadra di lavoro, per i consiglieri che, negli ultimi quattro anni, hanno svolto un lavoro encomiabile, non si sono mai risparmiati, per energie e tempo che hanno dedicato alla promozione e allo sviluppo del nostro meraviglioso sport. Ora dovremo, come sempre, continuare a lavorare per dimostrare che la fiducia che è stata data a questo consiglio è ben riposta. Un riscontro regionale importante, a conferma della grande considerazione che la nostra regione ha anche a livello nazionale. Ora ci attendono altri 4 anni di lavoro in vista della Ryder Cup. Non possiamo che promettere che il nostro impegno sarà totale, sia nella ricerca di nuovi golfisti, sia nel tentativo di far progredire ancora di più la nostra squadra, che già in questi anni ha ottenuto grandissimi risultati sportivi, sia per cercare di innovare e migliorare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA golf

frigeri

vaccaro