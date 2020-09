Pliskova si ritira: Simona Halep vince gli Internazionali d'Italia

La regina di Roma è Simona Halep. La tennista romena ha vinto gli Internazionali Open Bnl d’Italia dopo il ritiro al secondo set in vantaggio 6-0, 2-1 dell’avversaria Katerina Pliskova. La romena vince il suo primo torneo a Roma dopo due ko in finale nel 2017 e 2018. Alle 17 la finale maschile Djokovic-Schwartzman.

«Nel 2013 ho iniziato a far parte del tour mondiale da Roma, poi due ko in finale nel 2017 e 2018 ma ora sono felice e orgogliosa di aver vinto questo torneo così prestigioso». Sono le parole di Simona Halep, nuova regina degli Internazionali Open Bnl d’Italia, dopo una finale durata solo 31 minuti a causa del ritiro per infortunio sul 6-0, 2-1 Halep dell’avversaria Karolina Pliskova.

«Ringrazio il pubblico - ha aggiunto la romena, numero 1 del tabellone - è stato importante che siate venuti. Mi sono sentita bene, purtroppo so che non è il miglior modo per finire una finale, auguro a Karolina di riprendersi presto e magari di ritrovarci in finale a Parigi. Ringrazio anche gli organizzatori, in questa settimana siamo dovute rimanere sempre in albergo ma mi sono sempre sentita sempre al sicuro».

Prima di lei, ha parlato Karolina Pliskova, campionessa della scorsa edizione: «Oggi Simona è stata troppo forte per me, sono dispiaciuta di essermi dovuta ritirare - le parole della tennista ceca - Ringrazio il torneo, gli organizzatori e tutti gli addetti perchè so quanto è difficile organizzare una competizione del genere soprattutto in questo periodo».