Ibrahimovic positivo al Coronavirus

Il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus ed è quindi in isolamento. Lo svedese, annuncia il club, «è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodo/Glimt dopo la notizia della positività di DUarte. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi». Salterà la partita di stasera con il Bodo/Glimt.

