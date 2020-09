Bene Lazio e Benevento (in trasferta) - RISULTATI E CLASSIFICA

CAGLIARI-LAZIO 0-2

Buona la prima per la Lazio, che apre il suo campionato battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena. I biancocelesti, all’esordio in Serie A (la prima giornata rinviata con l’Atalanta verrà recuperata mercoledì all’Olimpico) aprono le danze con la rete di Lazzari in avvio poi chiudono i conti con il raddoppio del solito Immobile nel finale. Una Lazio copia e incolla rispetto la precedente: i nuovi acquisti Muriqi, Fares e Hoedt non sono ancora a disposizione di Inzaghi. La squadra di Di Francesco fatica, invece, come nel debutto con il Sassuolo: stavolta però non riesce a strappare un punto davanti a circa 1000 spettatori sugli spalti. Tutti hanno osservato, prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio per l’arbitro Daniele De Santis, ucciso insieme alla fidanzata. I biancocelesti sbloccano subito la partita, al 4' Lazzari raccoglie l’assist di Marusic e, complice la deviazione di Faragò, spinge in rete il vantaggio. I sardi partono malissimo e subiscono la Lazio che domina in lungo e in largo. Gli uomini di Di Francesco si svegliano al 25' quando Rog va un passo dal pareggio. La Lazio torna pericolosa alla mezzora, vuole trovare il raddoppio: lo scavetto di Milinkovic-Savic, poi il palo di Correa e la conclusione alta di Immobile. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Sul finire di primo tempo, Cragno è bravo a fermare il tiro a giro dell’attaccante azzurro. Troppo sottotono, però, Simeone e Joao Pedro per risollevare la squadra. A inizio ripresa, il Cholito spara alle stelle il possibile 1-1. I biancocelesti ci credono. Al 65' Cragno vola sul tiro a giro di Milinkovic-Savic. Al 74' la Scarpa d’Oro Immobile trova il primo gol del suo campionato, spedendo in rete il secondo assist di Marusic per lo 0-2 che chiude definitivamente i conti e regala i primi tre punti alla Lazio.

SAMPDORIA-BENEVENTO 2-3

Gol, divertimento e soprattutto tante emozioni nel match vinto dal neopromosso Benevento in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria. I sanniti, inizialmente sotto per 2-0, conquistano al "Ferraris" i primi tre punti in classifica, dall’altra parte blucerchiati vengono nuovamente sconfitti dopo il ko per 3-0 contro la Juventus. Ranieri si affida subito al nuovo acquisto Antonio Candreva, titolare sulla destra, in avanti spazio a Quagliarella in coppia con Bonazzoli. Filippo Inzaghi, al debutto ufficiale in stagione dopo il rinvio della prima giornata contro l’Inter, opta invece per il tridente composto da Insigne, Moncini e Caprari. All’8' immediato il vantaggio della Sampdoria che approfitta di un brutto errore di Montipò: Bonazzoli controlla il disimpegno sbagliato del portiere giallorosso e serve Quagliarella che da pochi passi mette in rete. Gara piacevole e ritmi abbastanza alti, con i blucerchiati che raddoppiano al minuto 18: cross perfetto dalla destra di Candreva, che pesca in area Colley, rimasto avanti dopo un corner. Il difensore gambiano tutto solo impatta di testa e firma il 2-0.

Da lì il Benevento prova a reagire: prima con un tentativo di testa di Moncini respinto da Audero con un intervento miracoloso, poi con il gol che riapre il match al 33' di Caldirola, abile a infilare l’estremo difensore doriano dopo un batti e ribatti in area di rigore. Nella ripresa pronti via ed i campani sfiorano il pari con un diagonale di Insigne. La formazione di Inzaghi continua a spingere e al 73' riacciuffa il pari con un perfetto colpo di testa da calcio d’angolo ancora di Caldirola, che sigla una strepitosa doppietta all’esordio in Serie A. La Sampdoria non ci sta e all’84' crea una ghiotta occasione con Gabbiadini che di testa centra il palo. A due minuti dal termine, però, è il Benevento a completare la rimonta compiendo il sorpasso con una perfetta staffilata rasoterra di Letizia. Festeggiano i sanniti, i doriani si rammaricano per il doppio vantaggio gettato al vento.

RISULTATI

Torino - Atalanta 2-4

Cagliari - Lazio 0-2

Sampdoria - Benevento 2-3

Inter - Fiorentina (26/09, ore 20.45)

Spezia - Sassuolo (ore 12.30)

Verona - Udinese (ore 15)

Crotone - Milan (ore 18)

Napoli - Genoa " Roma - Juventus (ore 20.45)

Bologna - Parma (28/09, ore 20.45)

CLASSIFICA

P G V N P GF GS

Genoa 3 1 1 0 0 4 1

Verona 3 1 1 0 0 3 0

Juventus 3 1 1 0 0 3 0

Atalanta 3 1 1 0 0 4 2

Milan 3 1 1 0 0 2 0

Napoli 3 1 1 0 0 2 0

Lazio 3 1 1 0 0 2 0

Benevento 3 1 1 0 0 3 2

Fiorentina 3 1 1 0 0 1 0

Cagliari 1 2 0 1 1 1 3

Sassuolo 1 1 0 1 0 1 1

Inter 0 0 0 0 0 0 0

Spezia 0 0 0 0 0 0 0

Udinese 0 0 0 0 0 0 0

Bologna 0 1 0 0 1 0 2

Parma 0 1 0 0 1 0 2

Crotone 0 1 0 0 1 1 4

Roma 0 1 0 0 1 0 3

Sampdoria 0 2 0 0 2 2 6

Torino 0 2 0 0 2 2 5