Tre italiani agli ottavi al Roland Garros: avanti Sinner, Sonego e la Trevisan

Due italiani (in attesa di Matteo Berrettini in campo sabato alle 11) accedono agli ottavi di finale al Roland Garros: Sinner e Sonego. Escono invece di scena Cecchinato e Travaglia. La favola di Lorenzo Sonego dunque continua: l’azzurro ha battuto in tre set lo statunitense numero 27 del mondo Taylor Fritz: 7-6 6-3 7-6 il punteggio finale a favore del piemontese. ‌Anche Jannik Sinner vola agli ottavi: l'altoatesino ha superato l’argentino Federico Coria in tre set 6-3, 7-5, 7-5.

Finisce invece l’avventura di Stefano Travaglia sconfitto nettamente dal numero due del mondo Rafa Nadal in tre set 6-1, 6-4, 6-0. Stesso destino in serata per Marco Cecchinato che si è dovuto arrendere in tre set alla testa di serie numero 6 Sasha Zverev. Proprio il tedesco sarà il prossimo avversario di SInner.

Impresa in campo femminile per Martina Trevisan che ha battuto la testa di serie numero 20, la greca Sakkari, 1-6 7-6 6-3. Per la fiorentina è il miglior risultato in carriera l'ottavo di finale di uno slam, dove non aveva mai vinto un match. AFfronterà l'olandese Kiki Bertens.