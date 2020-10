Martina Trevisan non si ferma più e centra l’ingresso nei quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 26enne tennista toscana, proveniente dalle qualificazioni, ha superato al terzo turno l’olandese Kiki Bertens, testa di serie numero 5, con il punteggio di 6-4 6-4, in un’ora e 35 minuti di gioco. Per l'azzurra c'è ora la 19enne polacca Iga Swiatek, che ha eliminato la numero 1 del seeding, la rumena Simona Halep.

