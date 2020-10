FInisce la favola di Martina Trevisan al Roland Garros: vince Sviatek 6-3 6-1

Martina Trevisan finisce la sua fantastica corsa al Roland Garros: dopo una gran partenza (3-1) contro la giovane polacca Sviatek, la tennista fiorentina è stata poi demolita dal tennis potente e chirurgico della Sviatek che si è imposta 6-3 6-1.

In precedenza l’argentino Diego Schwartzman si è qualificato per le semifinali del torneo del Roland Garros. Ai quarti ha battuto in cinque set dopo uno scontro epico l’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2 in 5 ore e 10 minuti di gioco. In semifinale Schwartzman affronterà il vincente del match tra l’italiano Jannik Sinner e Rafael Nadal.