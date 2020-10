A Salso l'opening day della Serie A di calcio a 5

Si terrà al Pala Cotonella di Salsomaggiore Terme, nel Parmense, l’'Openig Day' della Serie A 2020-2021 di Calcio a 5 in programma da domani a sabato. Si tratta di un ritorno in Emilia-Romagna per il Futsal dopo le Final Eight di Coppa Italia 2019 giocate al Pala Cattani di Faenza, ma con partite anche a Cavezzo, Ferrara, Loiano, Reggio Emilia e Russi. Nel palazzetto di Salsomaggiore - spiega una nota della Regione - potranno sedere, al massimo, 200 spettatori.

In questi giorni la provincia di Parma ospita gli Internazionali di tennis dell’Emilia-Romagna Challenger 125 che si svolgono, fino a domenica ottobre al Tennis Club President di Montechiarugolo, ennesimo appuntamento sportivo per la regione dopo le due gare di MotoGP a Misano Adriatico e i Mondiali di ciclismo a Imola e in previsione del Gran Premio di Formula Uno all’'Autodromo Enzo e Dino Ferrarì di Imola (dal 31 ottobre al primo novembre) e le tre tappe del Giro d’Italia che dal 14 al 16 ottobre toccheranno Rimini, Cesenatico e Cervia.

A inaugurare la tre-giorni parmigiana di Calcio a 5, domani sera, sarà la sfida tra la siciliana Meta Catania e la veneta Came Dosson.



Queste le gare in programma a Salsomaggiore da giovedì 8 a sabato 10 ottobre.

Giovedì 8 ottobre: ore 20.45 Meta Catania-Came Dosson

Venerdì 9 ottobre: ore 14.30 CDM Genova-Todis Lido di Ostia; ore 17.25 Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera; ore 20.45 Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross

Sabato 10 ottobre: ore 15 Bernardinello Petrarca Padova-Feldi Eboli; ore 17.30 Colormax Pescara-Real San Giuseppe; ore 20 Italservice Pesaro-Saviatesta Mantova.

Integrale la copertura dell’evento con Raisport che trasmetterà tre gare (quella inaugurale di giovedì sera, e le due partite Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera e Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross al venerdì). Il resto tutto in streaming grazie all’accordo con PMG azienda emiliana di distribuzione.