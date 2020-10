Infinito Boranga: titolo Master nel lungo a quasi 78 anni

Si conferma un campione senza età Lamberto Boranga, che a quasi 78 anni (li compirà il prossimo 30 ottobre) ha conquistato un altro titolo italiano da mettere in bacheca. Non più nel calcio, ma nell’atletica leggera. L’ex portiere di Parma, Perugia, Fiorentina, Cesena, Reggiana ed altre squadre, ha gareggiato oggi ai Campionati italiani di atletica leggera master che si sono aperti ad Arezzo, conquistando il titolo nel salto in lungo. Boranga, tesserato per l’Olimpia Amatori Rimini, si è imposto nella categoria M75 con la misura di 3 metri e 94 centimetri, fatta al terzo dei sei salti previsti. Nei primi due aveva fatto segnare le misure di 3,65 e 3,52, mentre negli ultimi tre 3,85, 3,66 e 3,61. Boranga ha battuto Silvano Giavara del Suedtirol Team Club, che ha fatto segnare la misura di 3,75, e Massimo Colelli della Liberatletica, terzo con 3,57. Boranga sarà in gara anche domani pomeriggio, sempre ad Arezzo, per cimentarsi nella gara di salto in alto. Dopo aver lasciato il calcio giocato, l'ex portiere - che vanta anche due lauree - ha intrapreso la professione di medico sportivo, che continua a svolgere abitualmente, alternandola con gli allenamenti di atletica, nuoto e calcio, oltre a far parte dello staff sanitario del Perugia.

