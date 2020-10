Sarà Novak Djokovic a sfidare domenica lo spagnolo Rafael Nadal nella finale del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Nella seconda semifinale, il campione serbo, numero 1 del mondo e del tabellone, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 5, con il punteggio di 6-3 6-2 5-7 4-6. Nadal si era qualificato per la finale battendo in tre set l’argentino Diego Schwartzman col punteggio di 6-3, 6-3, 7-6.