La vittoria in Coppa Italia contro il Monopoli, piegato solo ai calci di rigore, non andrà in archivio. Il Giudice Sportivo ha infatti punito con lo 0-3 a tavolino la Reggiana per aver schierato nel match in questione l’attaccante Kargbo Augustus, squalificato in Coppa Italia dai tempi del Roccella

