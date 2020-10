Gp Francia: trionfa Vietti, Arbolino secondo

Celestino Vietti vince il Gran Premio di Francia di Moto3. Il decimo appuntamento stagionale vede trionfare il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 in sella alla KTM, piazzandosi davanti a Tony Arbolino (Honda) e allo spagnolo Albert Arenas (KTM) che completano il podio al termine della gara di Le Mans. In top-10 tra gli italiani c'è anche Andrea Migno (quinto). Cambia la leadership della classifica generale: il giapponese Ai Ogura (Honda), deludente anche in qualifica, cede il trono proprio ad Albert Arenas. A 15 giri dal termine da segnalare la brutta caduta che coinvolge senza conseguenze fisiche Alonso Lopez (Husqvarna) e uno dei favoriti alla vigilia, Romano Fenati (Husqvarna). Fuori dai giochi prima del traguardo anche Jeremy Alcoba e John McPhee, entrambi in sella Honda.