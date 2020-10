Valentino Rossi positivo al coronavirus

Valentino Rossi è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso pilota su instagram. Lo rende noto il team Yamaha, annunciando che il pilota non parteciperà alla gara di Aragon di domenica prossima.

«Sono triste e arrabbiato perchè ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e nonostante il test negativo fatto martedì mi sono isolato dal mio arrivo da Le Mans. Ma le cose stanno così e non posso far nulla per cambiarle». Così Valentino Rossi sull'annuncio della sua positività al Covid. «Purtroppo questa mattina non mi sentivo bene, ossa doloranti e leggera febbre. Il medico mi ha testato due volte e il secondo test, il cui risultato mi è stato inviato alle 16:00, è stato purtroppo positivo».

Anche Federica Pellegrini è positiva al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. «Ho appena ricevuto la brutta notizia - dice in un video, l’azzurra, visibilmente provata - oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al covid».