Un incidente stradale ha coinvolto il padre del giocatore della Juventus Kulusevski. Ieri pomeriggio, a quanto si apprende, ha perso il controllo della sua Jeep Renegade mentre andava a prendere suo figlio allo Juventus Training Center della Continassa. L’auto si è completamente ribaltata in mezzo alla careggiata di via Traves. Il padre del calciatore svedese è rimasto illeso nell’incidente ed non c'è stato bisogno dell’intervento dei sanitari del 118.

