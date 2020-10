Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. «Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare», si legge sul sito del club bianconero. Ora il calciatore mette nel mirino lo Spezia, gara in programma domenica pomeriggio.

