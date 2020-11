Davies il talento più costoso. Kulusevski ottavo

Nessuno come Alphonso Davies. Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, stila la classifica dei migliori talenti nati dal 2000 in poi e ne calcola il valore di mercato considerando fattori come club e campionato d’appartenza e durata del contratto. In cima a questa graduatoria c'è il giovane esterno canadese del Bayern Monaco, per comprare il quale servirebbero 180 milioni di euro. A seguire un altro 2000 come Jadon Sancho del Borussia Dortmund (125 milioni) e Ansu Fati, classe 2002, del Barcellona che viene valutato 123 milioni di euro. A rappresentare la serie A, all’ottavo posto, c'è lo juventino Dejan Kulusevski, al quale viene attribuito un valore di mercato pari a 75,1 milioni. Restringendo il campo alla sola serie A, dietro lo svedese ma abbastanza staccati ci sono il romanista Marash Kumbulla (21,6 milioni) e Sandro Tonali (20,3 mln) passato la scorsa estate dal Brescia al Milan. Fra i primi cento al mondo anche due 2003: Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 44 milioni di euro) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 16 milioni).

