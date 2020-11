Internazionali di Parma: Marcora e Nardi al secondo turno

E’ una giornata a tinte tricolori quella che completa il primo turno degli "Internazionali di Tennis Città di Parma", challenger Atp (montepremi 44.820 euro) che si sta disputando sul play-it indoor del palazzetto dello sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma. In campo, infatti, ben nove giocatori italiani, con ben tre derby tricolore. Il primo ha visto il successo di Roberto Marcora (n.182 Atp), che ha regolato per 6-3 6-4, in un’ora e minuti, Stefano Napolitano (n.271), promosso dalle qualificazioni. Nella sfida tra Next Gen azzurri, entrambi in tabellone con una wild card, Luca Nardi (n.921) si è imposto con il punteggio di 7-5 5-7 6-4, dopo un’ora e 57 minuti, su Giulio Zeppieri (n.318): il 17enne di Pesaro si giocherà un posto nei quarti con lo statunitense Maxime Cressy (n.168), ottava testa di serie.