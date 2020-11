Reggiana, dodici giocatori ancora positivi al coronavirus

La Reggiana non riesce a liberarsi dall’incubo coronavirus. La società emiliana, che nell’ultimo turno di campionato è stata costretta a rinunciare alla gara contro la Salernitana, fa sapere in una nota che "in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli giunti nella mattinata di oggi restano ancora presenti all’interno del gruppo squadra 15 casi di positività al Covid-19: la situazione coinvolge attualmente 12 calciatori e 3 componenti dello staff. Nelle prossime ore saranno svolti nuovi esami di controllo nel pieno rispetto delle normative del Ministero della Sanità e della Figc".

© RIPRODUZIONE RISERVATA reggiana

giocatori positivi