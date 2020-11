Bardiani, ingaggiato Visconti per la prossima stagione

La Bardiani CSF Faizanè piazza il colpo e per la prossima stagione si assicura le prestazioni di Giovanni Visconti.

Dopo le tante conferme e i nuovi innesti di alto livello tra i quali spiccano Enrico Battaglin e Kevin Rivera, il Green Team si assicura il 37enne corridore nato a Torino ma cresciuto a Palermo, uno dei 5 italiani in attività più vincenti.

"Sono davvero entusiasta di poter intraprendere questa nuova avventura - le parole di Visconti, 34 vittorie all’attivo, 3 titoli di campione italiano, 2 vittorie di tappa al Giro d’Italia e numerosi traguardi come la maglia di miglior scalatore al Giro d’Italia 2015 - Dall’esterno ho sempre visto la squadra di Reverberi come un team serio, che non fa mancare nulla ai corridori, con tanti giovani promettenti ma che forse sentiva la mancanza di un trascinatore in gruppo. Con i dovuti paragoni, mi piacerebbe riuscire a fare quello che Ibrahimovic ha fatto nel Milan, cogliendo ancora risultati personali e aiutando i tanti giovani promettenti a tirare fuori il meglio da se stessi correndo da squadra. Fisicamente sono integro, mi sento almeno 5 anni di meno, ma per me sono fondamentali la testa e le motivazioni e questo trasferimento me ne da davvero tantissime".