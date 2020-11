Internazionali di Parma. Arnaboldi si ferma a un passo dalla finale

Andrea Arnaboldi si ferma a un passo dalla finale degli "Internazionali di Tennis Città di Parma", challenger Atp (montepremi 44.820 euro) in dirittura d’arrivo sul play-it indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma.

Il 32enne mancino di Cantù (n.292 Atp), ripescato in tabellone principale come lucky loser, nella prima delle due semifinali ha infatti ceduto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, dopo un’ora e 55 minuti gioco, al britannico Liam Broady (202).

Nel match che assegnerà domenica il titolo il 26enne di Stockport troverà dall’altra parte della rete il tedesco Cedrik-Marcel Stebe (141), settima testa di serie, che si è imposto in rimonta, per 5-7 6-3 6-3, in un’ora e 53 minuti, sul francese Quentin Halys (211).