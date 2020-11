Snowboard: rinviata la Coppa del Mondo a Cervinia

La quarta edizione della Snowboard Cross World Cup, in calendario il 18 e19 dicembre 2020 a Cervinia, è stata rimandata al 2021. Lo ha deciso il comitato organizzatore in quanto «al momento non ci sono le condizioni che consentono un avvicinamento sereno e proficuo all’appuntamento». «E' con grande dispiacere - si legge in una nota - che gli organizzatori, alla luce del lockdown in corso e della chiusura degli impianti di risalita al pubblico, con mancanza di certezze sulla data di riapertura, hanno deciso di rimandare la gara al 2021. Ben consapevoli che si tratta di una grande occasione promozionale per il comprensorio e per la regione intera, nonchè di aumentare le presenze turistiche, si è valutato troppo complesso affrontarlo in questa situazione così particolare, dovendo altresì coinvolgere del personale sanitario, già estremamente sotto pressione in questo momento per la pandemia». (Foto d'archivio)