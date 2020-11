Battuto anche Thiem: Medvedev trionfa alle Atp Finals

Il russo Daniil Medvedev ha vinto le Atp Finals a Londra battendo in finale l’austriaco Dominic Thiem col punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Il 24enne Medvedev, n.4 al mondo, non ha perso nemmeno un incontro nell’evento che chiude la stagione del tennis. In semifinale aveva battuto Rafa Nadal e in precedenza Novak Djokovic, Alexander Zverev e Diego Schwartzman. Il russo è riuscito a battere i primi tre giocatori al mondo nel giro di pochi giorni.

Era partito meglio Thiem aggiudicandosi il primo set grazie a un break, nel secondo poi l'austriaco utilizzando a lungo lo slice di rovescio ha messo in difficoltà il russo che però è riuscito ad arrampicarsi fino al tie-break vinto ivece in scioltezza. Nel terzo set battaglia durissima e Medvedev più lucido nei momenti decisivi.

‌‌‌‌‌Il russo succede a Stefanos Tsitsipas nell’albo d’oro della manifestazione di fine annata dedicata ai "maestri". Dal prossimo anno, sino al 2025, le Finals del circuito internazionale andranno in scena a Torino.

L’albo d’oro delle Atp Finals: 2020 Daniil Medvedev (RUS) 2019 Stefanos Tsitsipas (GRE) 2018 Alexander Zverev (GER) 2017 Grigor Dimitrov (BUL) 2016 Andy Murray (GBR) 2015 Novak Djokovic (SRB) 2014 Novak Djokovic (SRB) 2013 Novak Djokovic (SRB) 2012 Novak Djokovic (SRB) 2011 Roger Federer (SUI) 2010 Roger Federer (SUI) 2009 Nikolay Davydenko (RUS) 2008 Novak Djokovic (SRB) 2007 Roger Federer (SUI) 2006 Roger Federer (SUI) 2005 David Nalbandian (ARG) 2004 Roger Federer (SUI) 2003 Roger Federer (SUI) 2002 Lleyton Hewitt (AUS) 2001 Lleyton Hewitt (AUS) 2000 Gustavo Kuerten (BRA)