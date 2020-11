Ibra contro Fifa e FIFpro per l'utilizzo della sua immagine

Zlatan Ibrahimovic contro Fifa e FIFPro (il sindacato mondiale dei giocatori) per l’utilizzo del suo «nome» e del suo «volto» nel videogioco Fifa prodotto da Electronic Arts (EA). Con un messaggio su Twitter l’attaccante del Milan chiede «chi ha autorizzato FIFA EA Sport a usare il mio nome e il mio viso? Non mi era stato detto che ero un membro FIFPro e, se lo sono, sono stato registrato senza essere stato effettivamente informato, in modo dubbio. E una cosa è certa, non ho mai permesso a FIFA o FIFPro di fare soldi con me».

«Qualcuno ha realizzato un profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo per tutti questi anni. E’ ora di indagare», ha aggiunto lo svedese, 39 anni, in un secondo messaggio rivolto ai suoi oltre 7 milioni di follower. La versione 2020 del videogioco FIFA aveva attirato quasi 35 milioni di giocatori su console e PC, stando ai numeri diffusi dall’editore americano all’inizio di questo mese. La versione 2021 è stata rilasciata poche settimane fa.

