la Juve batte il Ferencvaros (2-1) e passa il turno

La Juve batte in rimonta gli ungheresi del Ferencvaros 2-1 allo Stadium, con gol di Ronaldo e Morata, e si qualificano con due turni di anticipo agli ottavi di Champions League. Impresa che la lazio vede a un passo dopo la vittoria per 3-1 all’Olimpico sullo Zenit San Pietroburgo. In gol per i biancocelesti due volte Immobile (una su rigore) e Parolo. Agli uomini di Inzaghi bastano due pareggi nelle prossime due partite o una sola vittoria per essere sicuri di andare alla seconda fase.

