Era il 23 settembre del 1990 e il Parma neopromosso in serie A ospitava, nella terza giornata di campionato, il Napoli campione d'Italia. Finì 1-0 per i gialloblù con gol di Marco Osio e fu la prima vittoria del Parma in serie A. Dopo il match Maradona si presentò in sala stampa, un vero bugigattolo nella tribuna non ancora ristrutturata del Tardini, e rispose a lungo alle domande dei giornalisti. Questa l'intervista pubblicata dalla Gazzetta di Parma il giorno dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA diego armando maradona