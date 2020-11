Anche i mitici All Blacks rendono omaggio al mito Maradona. Prima della sfida di Newcastle, in Australia, contro l’Argentina in un match valido per la Championship, quest’anno in versione Tri Nations vista la rinuncia del Sudafrica, i neozelandesi hanno messo sul campo una maglia nera con il numero 10 e il nome di Maradona. Prima della classica Haka, il capitano Sam Cane, ha poggiato la maglia sul terreno di gioco per poi aprire il rito della danza Maori.

