Conte ritrova l'Inter, 3-0 al Sassuolo (al Mapei stadium)

Durante il minuto di raccoglimento tutti commossi mentre scorrevano le immagini delle prodezze di Diego Armando Maradona. Poi l’Inter, pronti via, si è trovata in vantaggio con Sanchez e il Sassuolo ne ha risentito. Bisogna dire che il fattore psicologico ha influito sul morale delle squadre: i due gol segnati in 14' hanno galvanizzato i nerazzurri che hanno giocato bene, mentre hanno costituito un handicap per i padroni di casa. Vidal si è riscattato dopo la serataccia con il Real e il maggior peso del centrocampo nerazzurro ha ridimensionato l'avversario nel primo tempo. Un palo di Djuricic ha detto male agli emiliani, che non hanno più riaperto la partita chiusa definitivamente dal gol di Gagliardini nella ripresa. L’imbattuto Sassuolo ha dovuto così inchinarsi alla superiorità nerazzurra. Erano a confronto gli attacchi più prolifici del campionato e quello dell’Inter ha avuto la meglio: con questa vittoria, i nerazzurri hanno agganciato lo stesso Sassuolo, in classifica e superato nel conto delle marcature, ora 23-20. La squadra di Conte ha fatto un bel passo in avanti verso la vetta.

Dopo 14', su un forte tiro-cross da destra di Vidal, Chiriches ha toccato di petto-braccio e la palla si è insaccata lemme lemme alla sinistra di Consigli, vicino al palo. L’Inter è sembrata padrona del campo, nonostante qualche break degli emiliani, che dopo 20' si sono svegliati. Al 22' Djuricic con un bel destro da fuori ha colpito il palo alla sinistra di Handanovic. Anche Rogerio ha chiamato in causa il portiere nerazzurro. I tentativi di cambiare il corso delle cose del Sassuolo non hanno avuto esito. Il Sassuolo ha cominciato avanti nella ripresa, mettendo in difficoltà i nerazzurri, rischiando qualcosa nelle controffensive interiste. Un’azione Darmian-Lautaro è sfociata in un tiro alto che ha fatto tremare la difesa neroverde. Il passaggio da destra, al 16', di Darmian per Gagliardini che ha controllato e battuto Consigli ha chiuso virtualmente la partita. Sanchez ha sfiorato la traversa di esterno destro. Al 40' un gol di Lukaku è stato annullato per netto offside. E’ toccato a Traore l’ultimo tiro: fuori. Quanto alle prestazioni, nella difesa dell’Inter, che non ha avuto molti problemi, bene Bastoni. In quella neroverde qualcuno, soprattutto sui gol (Consigli e Chiriches), in difficoltà.

A centrocampo bene Vidal e Barella nell’Inter che ha sovrastato gli avversari. Gagliardini, un bel gol. Gli attacchi: Sanchez e Lautaro pericolosi, come Djuricic, con risultati diversi. Poco Berardi e Boga. Il Sassuolo adesso è atteso dalla trasferta di Roma, contro i giallorossi. Andrà all’Olimpico con la consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti, dopo questa sconfitta. L’Inter, con la riconquistata fiducia in campionato, cercherà di salvare la Champions sul campo del Borussia Moenchgladbach. Un altro passaggio difficile della stagione.



I dubbi per le sue prestazioni altalenanti verranno provvisoriamente messi da parte. A Reggio Emilia l’Inter ha giocato da squadra. De Zerbi, privo di alcuni titolari (incluso il goleador Caputo) aveva cercato di sfruttare le qualità di Raspadori nella fase offensiva, confermando, la formazione che aveva vinto a Verona. Ma non è bastato: brutta giornata. Conte, avuta la notizia della nuova positività di Brozovic, aveva inserito Darmian, Perisic e Sanchez, lasciando rifiatare Lukaku. Il Sassuolo aveva sostituito poi Chiriches (infortunato) con Marlon nel primo tempo. Nella ripresa, Obiang e per Djuricic e Muldur per Toljan. Poi Traorè per Raspadori e Schiappacasse per Lopez. I cambi dell’Inter, nel finale: Lukaku per Lautaro, Young per Sanchez, poi Sensi per Barella, Eriksen per Perisic e Hakimi per Darmian. Il concitato gol iniziale di Sanchez dopo soli 4' (dal cileno a Lautaro, uscita di Consigli che è scivolato, il Toro lo ha superato, ridando al compagno di squadra, pronto a infilare), ha "segnato" questa sfida. Il Sassuolo è rimasto scosso e ha rischiato di subire lo secondo gol, anche perchè Lautaro, con un pallonetto, ha superato Consigli, ma la palla è finita fuori.

Le partite

Sassuolo - Inter 0-3

Benevento - Juventus (28/11, ore 18)

Atalanta - Verona (28/11, ore 20.45)

Lazio - Udinese (domenica ore 12.30)

Bologna - Crotone

Milan - Fiorentina

Cagliari - Spezia (ore 18)

Napoli - Roma (ore 20.45)

Torino - Sampdoria (30/11, ore 18.30)

Genoa - Parma (30/11, ore 20.45)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Milan 20 8 6 2 0 19 8

Inter 18 9 5 3 1 23 13

Sassuolo 18 9 5 3 1 20 12

Roma 17 8 5 2 1 19 11

Juventus 16 8 4 4 0 17 6

Napoli 14 8 5 0 3 16 10

Atalanta 14 8 4 2 2 18 14

Lazio 14 8 4 2 2 13 13

Verona 12 8 3 3 2 10 7

Sampdoria 10 8 3 1 4 12 13

Cagliari 10 8 3 1 4 14 17

Bologna 9 8 3 0 5 13 14

Spezia 9 8 2 3 3 11 15

Benevento 9 8 3 0 5 11 20

Fiorentina 8 8 2 2 4 10 13

Udinese 7 8 2 1 5 7 11

Parma 6 8 1 3 4 8 16

Torino 5 8 1 2 5 14 20

Genoa 5 8 1 2 5 7 16

Crotone 2 8 0 2 6 6 19