Indagato per omicidio colposo il medico personale di Maradona: perquisiti la casa e lo studio

La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, ordinando la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. Lo scrive La Nacion, citando fonti informate, sottolineando che l’ipotesi è quella di omicidio colposo, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate, e che Luque è il primo indagato. Secondo le fonti del quotidiano «in virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione". Quello che è certo è che Luque, neurochirurgo e personaggio controverso che lavorava per Diego dal 2016 ma con il quale il campione aveva litigato, non era presente nella casa di Tigre al momento della morte di Diego. Ma sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi.

Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren. Le perquisizioni sono state compiute da 60 agenti, 30 nella casa e 30 nella clinica del dottore Luque. Pure le figlie di Diego — Dalma, Gianinna e Jana — lo hanno indicato senza incertezze come il principale responsabile del crollo fisico del padre negli ultimi giorni prima della scomparsa.

Per il medico c'è l'accusa: "Omicidio colposo"

Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, è stato accusato di omicidio colposo con l'ipotesi che il fuoriclasse argentino non sia stato curato adeguatamente: lo dicono fonti di polizia e giudiziarie all’agenzia argentina Telam.

Al dottore sono stati letti i suoi diritti nel corso della perquisizione al suo domicilio, stamattina. La notifica, precisano le fonti all’agenzia, non significa una convocazione da parte dei magistrati, nè fa scattare un arresto: viene solo informato che si indaga su di lui per il presunto reato.