Fiocco azzurro per il flanker delle Zebre (e della nazionale) Mbandà

Fiocco azzurro per Maxime Mbandà, che per il suo impegno come volontario presso la Croce Gialla di Parma all’apice della la pandemia da Covid-19 ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il flanker delle Zebre e della Nazionale azzurra lo ha annunciato con un post su facebook annunciando (e spiegando) il nome: Mata Leone

Il post

Un nome che nella tua lingua di origine, il congolese Lingala, vuol dire “Primogenito”, un nome importante per le tue radici materne ed un nome la cui iniziale ricorda quello dei tuoi nonni paterni e che ti auguro rispecchierà il tuo carattere.

Benvenuto ed in bocca al lupo per il tuo futuro :

Mata Leone Mbandà