Il Genoa perde (contro il Parma) e scivola: bufera sui tre "chattatori" rossoblù (in tribuna)

Impossibile non vederlo, anche per i tifosi crociati in fase di sofferenza nei minuti filnali con una vittoria importante da dover concludere. Genoa-Parma 1-2 e finale del match, ovviamente, concitato tra chi cerca il pari e chi difende i tre punti. Entrambe le squadre sono nei bassifondi della classifica. Ad un certo punto le telecamere puntano in tribuna dove "pescano" Males, Asoro e Micovschi (giocatori del Genoa) che chattano, si passano un telefonino e ridono. Da un paio di giorni, sui social, sono finiti nel mirino delle critiche o bersaglio di battute e ironia. La critica più "celebre" arriva da Walter Zenga, su instagram cion tanto di foto: "La differenza tra un fuoriclasse @iamzlatanibrahimovic , infortunato, va in panchina e incita i compagni... gli altri??? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni... a 5 minuti dalla fine , sotto di un gol, che fanno??? Giudicate voi... e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori... ma dov’è la passione, il cuore il senso di appartenenza????".

