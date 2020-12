Premiati i campioni 2020 del Cus Parma

Le mascherine non sono riuscite a offuscare il sorriso dei golfisti del Cus Parma, premiati compatibilmente con le normative covid, al termine di una stagione particolarmente complessa. Purtroppo non è stato possibile organizzare il tradizionale party pre-natalizio, ma è andato comunque in scena una piccola cerimonia per celebrare i protagonisti del 2020. Complice anche la versatilità di questo sport, che consente di muoversi in ampi spazi ed evita il contatto tra i giocatori, il golf targato Cus Parma ha riscosso molto interesse con un significativo aumento delle presenze sul green del Campus. La sezione chiude con circa 370 tesserati, di cui oltre 60 new entry. Grande entusiasmo anche da parte dei piccoli grandi componenti del club dei giovani, che ha superato quota cinquanta bimbi. Bimbi che, in tutti questi mesi, non hanno abbandonato il campo pratica. Il ringraziamento particolare del consigliere responsabile Iacopo Tadonio, oltre a tutti i golfisti, va ai maestri Cosimo Baroni e Luigi Tunnera.

LE GARE

Sono state numerose le gare organizzate dal Cus Parma nel Calendario Gare 2020, seguite dalla Segreteria, coordinata da Ivan Cocconi. Sei solo quelle esterne che hanno visto i “veterani” rossoneri muoversi tra i green della regione. Si sono laureati Campioni Sociali 2020:



CAMPIONE I Categoria Roberto Nevi

CAMPIONE II Categoria Emilio Pazzoni

Mentre nelle gare esterne hanno spiccato:

I LORDO ASSOLUTO: Edoardo Pavesi

I NETTO ASSOLUTO: Andrea Vighi