E' morto Paolo Rossi, "Pablito", eroe e simbolo dell'Italia mondiale dell'82: aveva 64 anni

La notizia è arrivata nella notte. È morto a 64 anni Paolo Rossi, l’eroe dell’Italia campione del mondo del 1982. L'annuncio della morte è arrivato dal profilo Instagram della moglie Federica Cappelletti. Paolo Rossi, sconfitto da un male terribile, è l’eroe dell’Italia campione del mondo del 1982, quella che battè il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Polonia di Boniek e in finale la Germania di Rummenigge.

«Per sempre», ha scritto la Cappelletti pubblicando sul social network una foto di lei col marito. Negli stessi minuti dava conto della scomparsa di 'Pablito' anche il vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale: «Una notizia tristissima, ci ha lasciato» un «indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell'Estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi anni».

Nato a Prato il 23 settembre del 1956, Rossi si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere in quel Mondiale di Spagna del 1982 sotto il ct Enzo Bearzot. Stesso anno in cui vinse il Pallone d’oro. Con la Juventus di Giovanni Trapattoni negli anni '80 ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle coppe, una Supercoppa europea e la Coppa dei campioni nel 1985.