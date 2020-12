Quella notte al Bernabeu: "Parma-Madrid tutto d'un fiato. Tutto per Pablito"

Il giornalista Massimo Sperindè rende omaggio a Paolo Rossi, ricordando quella notte dell '82 in cui si ritrovò, 23enne, al Bernabeu in una data che sarebbe stata storica.

"Ventitré anni, un turbinio di gol negli occhi e un sogno nel cuore. E allora vai: tutto è possibile. Anche la «follia» di infilarsi, in quel luglio dell'82, nella vecchia Opel di un papà convinto al prestito con futili motivazioni, accamparcisi dentro con tre amici universitari a tempo perso e spararsi oltre 1600 chilometri in meno di 24 ore. Per esserci, vada come vada. Quel Parma-Madrid tutto d'un fiato, con quattro lire in tasca, senza biglietti della partita e solo una flebile speranza di assistere veramente all'ennesima replica dell'eterna sfida Italia-Germania, addirittura nell'empireo della finale mondiale, fu una splendida avventura.

E l'aveva resa possibile lui. «Pablito». Come tutto quel che ne seguì: la notte insonne dandosi il cambio alla guida, l'infinita rincorsa di ore ai bagarini madrileni con i prezzi che scendevano e le speranze che salivano, fino alle 120 mila lire (totali) sborsate a poco dall'inizio per quattro tagliandi nell'angolo più infimo del Bernabeu. E poi le urla, i canti, persino il rigore sbagliato da Cabrini furono solo il prologo di quel che non poteva non accadere: il gol di Rossi. E la strada per la gloria ormai spianata. Il resto è storia: l'urlo di Tardelli divenuto celebre come quello di Munch, la spietata esecuzione firmata Altobelli, persino la ribellione dei tedeschi «che non muoiono mai». E poi le feste e i caroselli infiniti nel più lungo e glorioso dei Madrid-Parma, nella Spagna amica e festeggiante come «tra i francesi che s'incazzano»

Sì, tutto fu dovuto a lui. Lui, Paolo Rossi, il rinato. Il piccoletto dal nome che più banale non si può e dalla pettinatura sempre composta, su quella faccia sorridente da «che ci faccio qua io?» anche quando affondava l'invincibile astronave brasiliana di Socrates e Zico, di Falcao e Cerezo. O sgretolava l'invalicabile roccia polacca. E poi beffava i tedeschi, facendoci esaltare. Quel furetto sbucato dal nulla di una calda estate divenuta torrida di passione, nei sogni calciofili di una Nazione, per tingere d'azzurro il cielo spagnolo e il cuore di tutti noi.

Lui, Paolo Rossi, che adesso ci ha lasciato con un senso d'amaro in bocca e un vuoto nello stomaco, improvviso come i suoi gol, persi nelle nebbie del tempo ma vividi nella memoria come se fossero stati ieri e non quasi 40 anni fa.

Addio Pablito. E grazie di tutto."

