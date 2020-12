Furia Mihajlovic: "Primo tempo scandaloso. In ritiro almeno fino a Natale"

Aria tesa in casa Bologna, dopo la debacle casalinga con la Roma: «Pareva una partita d’allenamento per i giallorossi. Non ci siamo, andiamo in ritiro almeno fino al 23. Poi vedremo che risultati e prestazioni arrivano. Il primo tempo di oggi è stato scandaloso». Mihajlovic è una furia e non si addossa responsabilità: «Per l’Inter sì, oggi no. La partita non era preparata così. Un pò di dignità si è vista solo nel secondo tempo. Non si possono prendere cinque gol senza neanche fare un fallo. E’ una questione di voglia di combattere, non tecnica».

Il risultato pare dare ragione al tecnico, che alla vigilia aveva risposto a Saputo, che chiedeva 52 punti, dicendo che l'obiettivo è la salvezza: «Non ci vuole un ingegnere nucleare per capire che dobbiamo lottare per la salvezza. E ci salveremo».



Lotta per l’Europa, invece, la Roma. «La miglior Roma della stagione, il miglior primo tempo della nostra gestione». Al di là della debacle del Bologna, il vice di Fonseca, Campos Nuno, etichetta così la prestazione della Roma: «Stiamo attraversando un momento brillante, i giovani stanno crescendo, creiamo tanto e oggi abbiamo concretizzato, come dimostra il numero di gol segnati. Ma dobbiamo continuare così, ancora non abbiamo fatto e vinto nulla». La strada però è quella giusta: «Possiamo crescere ancora, perchè abbiamo tanti giovani. Lavoriamo da un anno con i ragazzi e infatti quest’anno le cose vanno meglio, anche perchè i ragazzi stanno maturando. Ora dobbiamo insistere»