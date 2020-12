Si è svolta ieri a Campobasso con la cerimonia della lectio magistralis la consegna della laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate a Gian Paolo Montali da parte dell'Università del Molise. Montali si è detto molto commosso e ha ringraziato il magnifico rettore dell'ateneo molisano. “Il segreto di un gruppo è convincere persone che non hanno niente in comune a fare squadra” ha spiegato Montali.

